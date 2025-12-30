Hayvanat bahçesinden kaçan maymuna balkonunda muz verdi

Haberler

Giresun'da hayvanat bahçesinden kaçan bir maymun, Veysel Aksu'nun evinin bahçesine gelerek ilginç anlar yarattı. Aksu, maymuna muz ve bisküvi ikram etti ve o anları cep telefonu ile kaydetti. Belediye ekipleri, maymunu yakalayıp hayvanat bahçesine geri götürdü.

Giresun Belediyesi'nin hayvanat bahçesinden kaçan maymun, Veysel Aksu'nun evinin önüne geldi. Maymunu evinin balkonunda görünce şaşırdığını ifade eden Aksu, yanına yaklaşıp, hayvana muz ve bisküvi verdi. Evin çevresindeki korkuluklarda gezinen maymunla konuşan Aksu, o anları ise cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Sanal medyada paylaşılan görüntülerde Aksu'nun, "Gel bakalım buraya, nereden geldin sen? Bir maymunumuz eksikti o da geldi bizi buldu, maymuna da nasıl seslenilir bilemiyorum ki, gel buraya koçum" dediği ve maymunla çekildiği fotoğrafları görüldü.

Durumu Giresun Belediyesi ekiplerine bildiren Aksu'nun ihbarıyla adrese gelen ekipler, maymunu fileyle yakaladı. Maymun, hayvanat bahçesine götürülüp, güvenli alana alındı.

