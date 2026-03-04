Haberler

Giresun'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Dereli ilçesinde, hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Giresun'un Dereli ilçesinde, hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yürütülen çalışma sonucu, hakkında "kasten öldürme" suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B'nin Dereli ilçesinde olduğu belirlendi.

Saklandığı evde yakalanan hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Yakınını öldüren H.B'nin bir yıldır arandığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak
İsrail, Tahran'ın doğusuna saldırıyor! Şiddetli patlama oldu

Başkent vuruldu, şiddetli patlamalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.