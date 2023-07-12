Giresun'da fabrika göçüğünde hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde şiddetli yağışlar sonucu zemini çöken fabrikada göçük altında kalarak hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi. Cenaze törenine işçinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra yetkililer ve vatandaşlar da katıldı.