Giresun'da fabrika göçüğünde hayatını kaybeden işçi toprağa verildi
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Giresun'un Yağlıdere ilçesinde şiddetli yağışlar sonucu zemini çöken fabrikada göçük altında kalarak hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi. Cenaze törenine işçinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra yetkililer ve vatandaşlar da katıldı.
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde şiddetli yağışlar sonucu zemini çöken fabrikada göçük altında kalarak hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi.
Kentte 10 Temmuz Pazartesi günü etkili olan şiddetli yağışlar sonrası Üçtepe beldesindeki bir su fabrikasının depo bölümünün zemininin çökmesi sonucu göçük altında kalan ve cesedi dün olayın gerçekleştiği yerin yakınlarında derede bulanan Şinasi Özdemir'in cenazesi, Yağlıdere Devlet Hastanesi morgundan yakınlarınca alındı.
Cenazesi Üçtepe beldesinin Hisarcık köyüne getirilen Özdemir için Bayburtlu Kıran Camisi'nde tören düzenlendi.
Özdemir'in cenazesi, öğe vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı köydeki aile mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine Özdemir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, Yağlıdere Kaymakamı Kübra Doğruer, Üçtepe Belediye Başkanı Hacı Gasım Akıllı ile vatandaşlar katıldı.