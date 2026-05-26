Giresun'da akıntıya kapılarak kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam edildi

Güncelleme:
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde 4 gün önce balık tutarken akıntıya kapılan Sedat Çelik için arama çalışmaları devam ediyor. Yeğeninin cansız bedeni bulunurken, amcanın kaybolma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde 4 gün önce derede balık tutarken akıntıya kapılarak kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların ekipleri, Sedat Çelik'in akıntıya kapıldığı Yağlıdere Deresi'nin Kanlıca köyü mevkisinden denize döküldüğü bölgede arama kurtarma faaliyetlerine devam etti.

Öte yandan Sedat Çelik ile derede cansız bedeni bulunan aynı adı taşıyan yeğeninin, akıntıya kapılmadan kısa süre önce balık tuttukları anlara ilişkin görüntüleri ortaya çıktı.

Yeğen Çelik'in kardeşi tarafından çekilen videoda amca ve yeğeninin ağ atarak balık tutmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Kanlıca köyünden geçen Yağlıdere Deresi'nde 23 Mayıs'ta balık tutarken akıntıya kapılarak kaybolan Sedat Çelik (54) ile 28 yaşındaki yeğenini bulmak için çalışma başlatılmıştı.

Kaybolduğu yerden yaklaşık 250 metre uzakta bulunan yeğen Sedat Çelik'in cenazesi, dün ilçede toprağa verilmişti.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

