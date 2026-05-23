Derede balık avlarken akıntıya kapılan amca ve yeğeni kayboldu

GİRESUN'un Yağlıdere ilçesinde derede balık avlarken debisi yükselen suda akıntıya kapılan amca Sedat Çelik (54) ile aynı ismi taşıyan yeğeni Sedat Çelik (24), kayboldu. Amca ve yeğeninin bulunması için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Yağlıdere ilçesi Kanlıca köyünde meydana geldi. Yağlıdere Deresi'ne inerek saçma ile balık avlamak isteyen amca Sedat Çelik ve aynı adı taşıyan yeğeni Sedat Çelik, debinin ani yükselmesiyle akıntıya kapılıp, suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinesi destekli arama-kurtarma çalışması başlattı. Aşırı yağışların yanı sıra zirvelerde eriyen kar suları nedeniyle dere debisinin yüksek olmasının arama çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi.

