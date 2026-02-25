Giresun'da cezaevinde iftar programı düzenlendi
Giresun Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda düzenlenen iftar programına yerel yöneticiler ve hükümlüler katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Giresun Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda iftar programı düzenlendi.
Cezaevi yemekhanesinde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Programa, Vali Mustafa Koç, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Giresun Üniversitesi Rektörü Yılmaz Can, Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş, Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, hakimler, savcılar, cezaevi personeli ve hükümlüler katıldı.
Kaynak: AA / Fikret Bıyık