Giresun'da Cankurtaran Ekipleri Yaz Sezonuna Hazır

Giresun'da Cankurtaran Ekipleri Yaz Sezonuna Hazır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki cankurtaran ekibinin yaz dönemi için hazırlıkları tamamlandı. Eğitimli ve donanımlı ekip, yaz aylarında vatandaşların güvenliğini sağlamak üzere hazır durumda.

Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki cankurtaran ekibinin yaz dönemi için hazırlıklarını tamamladığı belirtildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ekibin gerekli birikim ve donanıma sahip isimlerden oluştuğu ifade edildi.

Açıklamada, yaz dönemi için görevlilerin gerekli eğitimleri aldıklarına işaret edilerek, "Yaz aylarında sahillerimizde vatandaşlarımızın güvenliği bizim için öncelikli. Bu nedenle cankurtaran ekiplerimizi sezon yaklaşırken profesyonel bir şekilde hazırlıyoruz. Ekiplerimiz üç ayı aşkın bir süre için göreve hazır." denildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
Dev finale Ali Koç damgası! Binlerce kişi önünde o pankartı açtı

Dev finale Ali Koç damgası! Binlerce kişi önünde o pankartı açtı
Inter'de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti

Inter'de beklenen ayrılık gerçekleşti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Osimhen'in alternatifini buldu! Yine bir dünya yıldızı

Osimhen'in alternatifini buldular! Yeni bir dünya yıldızı daha
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Arda Turan milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor

Milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor
Jude Bellingham'ın kardeşi Jobe Bellingham'dan tarihe geçen transfer

Bellingham'ın kardeşinden tarihe geçen imza! Alman devine gitti
Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler

Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler
Kayserispor'da Jakirovic dönemi sona erdi

Süper Lig ekibi başarılı hocasıyla yollarını gece yarısında ayırdı
ABD'de gösteriler şiddetleniyor! Trump'tan 'şehri kurtarın' talimatı

ABD'de kaos tırmanıyor! Trump'tan "şehri kurtarın" talimatı
Gazze'ye yardım etmek için yola çıkan Brezilyalı aktivistten çağrı: Lütfen ayağa kalkın

İsrail'in tehdit ettiği gemideki Brezilyalı isimden tüm dünyaya çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.