Giresun'da Çalışan Gazeteciler Günü Kutlandı

Giresun'da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Giresun Gazeteciler Derneğince bir restoranda organize edilen etkinlikte, il genelinde görev yapan ulusal ve yerel medya çalışanları bir araya geldi.

Dernek Başkanı Bekir Bayram, özellikle yerel basının ekonomik bakımdan zor günlerden geçtiğini söyledi.

Gazetecilerin, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir görevi yerine getirdiğinin altını çizen Bayram, "Demokrasinin ve sağlıklı bir toplumun oluşumunda tarafsız, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın önemli yeri vardır. Tehdit, şantaj, hakaret, kişilik haklarına saldırı gibi olgulardan uzak, özgür ve güçlü bir medya demokrasinin ana damarı durumundadır." dedi.

Bayram, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, görevlerinde başarı diledi.

Etkinliğe, AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer de katıldı.