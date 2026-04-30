Giresun'da bıçaklı kavgada yaralanan genç hastanede öldü

Giresun'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aksu Mahallesi'nde 28 Nisan'da iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada ağır yaralanarak Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Utku Konak (18), müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencisi Konak'ın ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli N.T'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak
