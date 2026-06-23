Giresun'da baraj, gölet, kanal ve akarsulara girilmesine izin verilmeyecek

Giresun'da baraj, gölet, kanal ve akarsulara girilmesine izin verilmeyeceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, özellikle yazın il genelindeki baraj, gölet, regülatör, sulama ve drenaj kanalı, taşkından korunma tesisleri ve akarsularda meydana gelebilecek boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vali Mustafa Koç imzasıyla yürürlüğe giren emre göre, söz konusu su yapılarında ve akarsularda serinlemek ya da yüzmek amacıyla suya girmek tamamen yasaklandı. Genel esaslar çerçevesinde, yasaklı su kütlelerine giren 15 yaş ve üzeri kişilere kolluk kuvvetleri, belediye zabıtaları ve DSİ görevlileri tarafından 5236 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca idari yaptırım cezası uygulanacak. Suya giren 15 yaşından küçük çocuklar ise görevlilerce sudan çıkarılarak güvenli bölgeye uzaklaştırılacak. Çocukların korunması ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, DSİ ve yerel yönetimler tarafından bilgilendirme çalışmaları yürütülecek."