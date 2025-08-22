Giresun'da Bal Festivali Düzenlenecek

Giresun'un Güce ilçesinde bal festivali organize edilecek.

Boncukçukur Köyü Derneğince 31 Ağustos Pazar günü Boncukçukur köyü Tezbükü mevkisinde düzenlenecek festivalde ilçede üretilen ballar sergilenecek.

Dernek Başkanı Yakup Çukur, yaptığı açıklamada, arıcıların emeklerini ve ürettikleri balı tanıtmak için bu festivali yapacaklarını belirterek, tüm vatandaşları festivale davet etti.

Festivalde halk oyunları gösterileri ve çeşitli etkinlikler de gerçekleştirilecek.