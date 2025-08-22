Giresun'da Bal Festivali Düzenlenecek
Giresun'un Güce ilçesinde, Boncukçukur Köyü Derneği tarafından 31 Ağustos Pazar günü düzenlenecek bal festivalinde, yerel arıcıların ürettiği ballar sergilenecek. Dernek Başkanı Yakup Çukur, festivale tüm vatandaşları davet etti.
