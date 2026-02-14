Giresun'da evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü
Giresun'un Camili köyünde çıkan yangında 88 yaşındaki Şaziye Tığlı'nın hayatını kaybettiği bildirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.
Merkeze bağlı Camili köyünde Şaziye Tığlı'ya (88) ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ekipler, ev içerisinde yaptıkları incelemede Tığlı'nın cansız bedeniyle karşılaştı.
Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel