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Giresun'da Ahşap Evde Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Giresun'da Ahşap Evde Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Giresun'un Alucra ilçesinde çıkan yangında 60 yaşındaki Refik Çece vücudunda ağır yanıklarla hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Giresun'un Alucra ilçesinde ahşap evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Demirözü köyünde Refik Çece'ye (60) ait iki katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Vücudunda ağır yanıklar oluşan Çece, kaldırıldığı Alucra Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
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