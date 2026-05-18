Haberler

Giresun'da kamyonetin uçuruma devrildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Güce ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet yaklaşık 400 metre yükseklikteki uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giresun'un Güce ilçesinde yaklaşık 400 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Dün meydana gelen kazada, Rahmi Kuru idaresindeki 28 AAG 008 plakalı kamyonet, Sarıyar köyünde kontrolden çıkarak yaklaşık 400 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan Recep Yıldız, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bacağı kırılan ve vücudunun farklı yerlerinde yaralar bulunan Yıldız, AA muhabirine, kaza anı ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

Yıldız, kaza öncesi tarlasında çalıştığını belirterek, "Araba lazımdı ve bir arkadaşı aradım. O da benim arabam dolu 'gelemem' dedi. Başka bir arkadaşı aradım o da 'tamam' dedi ve geldi. Yükümü yükledim babamın evinin kapısına götürdüm. Geri dönerken bir viraja geldik. Nasıl oldu bilemiyorum araba birden havalandı. Bana 'Recep abi gidiyoruz' dedi. Sonrasını bilmiyorum." diye konuştu.

"Araçtan fırladıktan sonra üzerimden geçerek gitti"

Kendisinin yola yaklaşık 200 metre mesafede bulunduğunu dile getiren Yıldız, "O anda kalktım oturdum. Karşıdaki komşulara seslendim. Sağlıkçılar geldi ve müdahale etti. Araçtan fırladıktan sonra üzerimden geçerek gitti. Nasıl fırladım bilemiyorum. Engelli ayağımın kırıldığını hissettim. İlk şükür ettim Allah'ıma. O arabadan sağlam çıkmam Allah'ın bir mucizesi." ifadelerini kullandı.

Yıldız, kendisiyle birlikte araç sürücüsü Kuru'nun tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan kamyonetin uçuruma yuvarlanma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi! İşte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni gelinin yatak odası dekorasyonu kullanıcıları ikiye böldü

Yeni gelinin yatak odası paylaşımı kullanıcıları ikiye böldü
Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı

Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı
Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda

Telefonunu değiştirmeyi düşünenlere kötü haber
Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık 'kaçak elektrik' cezası

Doktor da bunu yaparsa! Elektrikli araç şarjı 840 bin TL'ye patladı
Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede kahreden detay

Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede kahreden detay
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı

Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı