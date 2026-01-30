Haberler

Giresun'dan kısa kısa

Giresun'dan kısa kısa
Güncelleme:
Giresun Belediyesi, sokak yenileme ve peyzaj düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Çınarlar Mahallesi'nde parke taşı döşeme ve trafikte düzenlemeler gerçekleştirilirken, sahil şeridindeki ağaçlar da bakıma alındı. Espiye Kaymakamı, Gençlik Merkezini ziyaret etti.

Giresun Belediyesi kent genelindeki üstyapı ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sokak yenileme çalışmaları kapsamında Çınarlar Mahallesi İniş Sokak'ta parke taşı döşendi.

Şehir içi trafik düzenini sağlamak ve toplu taşıma hizmetlerini daha verimli hale getirmek amacıyla da durak alanlarında çizgi yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Ayrıca sahil şeridindeki ağaçların budama ve bakımları ile kök bölümlerinde düzenlemeler yapıldı.

Espiye

Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, İlçe Gençlik Merkezini ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Tolga Cebeci'den yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Kavanoz, merkezde görev yapan personel ve gençlerle sohbet etti.

Kavanoz, Espiyeli tüm gençlerin merkezin sunduğu imkanlardan faydalanmalarını istedi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
