Giresun Belediye Başkanı Köse, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, yeni kurulan Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'ne yaptığı ziyarette, afetlere hazırlık ve risk azaltma gibi konularda bilgi aldı.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Köse'nin, kısa süre önce kurulan müdürlüğün çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.

Ziyarette afetlere hazırlık, risk azaltma ve kurumlar arası koordinasyon faaliyetlerinin de değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köse'nin, afetlere karşı hazırlıklı olmanın büyük önem taşıdığını belirterek, belediye olarak vatandaşların can ve mal güvenliğini önceleyen çalışmalara aralıksız devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak
İsrail ordusu İran'daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı

Savaş şiddetleniyor: 3 şehre eş zamanlı saldırı başlatıldı
