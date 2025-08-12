Giresun Alucra'da Yangın Söndürüldü

Giresun Alucra'da Yangın Söndürüldü
Giresun'un Alucra ilçesinde Kıran Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, Orman İşletme Şefliği ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Yetkililer, vatandaşları orman ve arazilerde ateş yakmamaları konusunda uyardı.

Giresun'un Alucra ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

İlçenin Kıran Mahallesi'ndeki kıraç arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Alucra Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Öte yandan Kurtbeli mevkisindeki Zil Ovacı Yaylası'nda da yanan bir ağacı ekipler söndürdü.

Yetkililer vatandaşları orman ile arazilerde ateş, anız ve çöp yakmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Kadir Bekiroğlu - Güncel
