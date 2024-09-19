Giresun Açıklarında Oluşan Hortum Vatandaşlar Tarafından Görüntülendi
Giresun açıklarında meydana gelen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Sağanak yağış sonrası oluşan hortum, sahile ulaşmadan etkisini kaybetti.
Giresun'da denizde oluşan hortum kamerada
GİRESUN - Giresun açıklarında deniz üzerinde meydana gelen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hortum, sahile ulaşamadan kısa süre sonra etkisini kaybetti.
Olay, Giresun'un kıyı kesiminde öğle saatlerinde yaşandı. Bölgedeki sağanak yağışın ardından deniz üzerinde bir hortum oluştu. Giresun Adası açıklarında, sahile yaklaşık 2 kilometre mesafede görülen hortum, kıyıya doğru ilerledi ancak karaya ulaşmadan etkisini yitirdi. Vatandaşlar, bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydederken, hortumun görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.