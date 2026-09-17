Gine, Fransız kamu yayıncısı France 24'ün yayınlarını ülke genelinde yasakladı

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NİAMEY/ Gine, Fransız kamu yayıncısı France 24'ün ülke genelindeki yayınlarını yasakladı.

Gine Yüksek İletişim Kurumunun (HAC) kararına göre, France 24'ün, uydu, kablo, mobil uygulamalar, internet siteleri ve sosyal medya dahil tüm platformlar üzerinden ülkede yayın yapması durduruldu.

Kanalın Gine'deki yayın izni iptal edilirken ülkede görev yapan muhabir, özel temsilci ve çalışanlarının basın akreditasyonları iptal edildi.

Kararın, France 24 yönetiminin uyarıları dikkate almaması nedeniyle alındığı belirtildi.

France 24, Gine Cumhurbaşkanı Mamadi Doumbouya hakkında "darbeyle iktidara gelen cumhurbaşkanı" ifadesini kullanmış ve söz konusu ifadenin kullanılmasına son verilmesi istenmişti.

Fransa'nın uluslararası kamu yayıncılığı kuruluşu France Médias Monde bünyesinde faaliyet gösteren France 24'ün yayınları, daha önce Burkina Faso, Mali ve Nijer'de de yasaklanmıştı.

Kaynak: AA