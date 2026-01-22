Gine'de Altın Madeninde Göçük: En Az 6 Ölü

KONAKRİ, 22 Ocak (Xinhua) -- Gine'nin başkenti Konakri'nin 800 kilometre kuzeydoğusundaki Siguri eyaletinde bir altın madeninin çökmesi sonucu en az 6 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre olay çarşamba günü çok sayıda kişinin çalıştığı yarı endüstriyel tesisler ve geleneksel yollarla açılmış madenlerin bulunduğu ve el işçiliğine dayalı altın madenciliğiyle bilinen Doko bölgesinde meydana geldi.

Maden ocağında bulunan kazazedelerin zeminin aniden çökmesi sonucu toprak altında kaldığı belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerini çamur birikintisinden çıkarmak için arama ve kurtarma çalışmaları yürütüldüğü kaydedildi.