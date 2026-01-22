Haberler

Gine'de Altın Madeninde Göçük: En Az 6 Ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gine'nin Siguri eyaletinde bir altın madeninin çökmesi sonucu en az 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KONAKRİ, 22 Ocak (Xinhua) -- Gine'nin başkenti Konakri'nin 800 kilometre kuzeydoğusundaki Siguri eyaletinde bir altın madeninin çökmesi sonucu en az 6 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre olay çarşamba günü çok sayıda kişinin çalıştığı yarı endüstriyel tesisler ve geleneksel yollarla açılmış madenlerin bulunduğu ve el işçiliğine dayalı altın madenciliğiyle bilinen Doko bölgesinde meydana geldi.

Maden ocağında bulunan kazazedelerin zeminin aniden çökmesi sonucu toprak altında kaldığı belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerini çamur birikintisinden çıkarmak için arama ve kurtarma çalışmaları yürütüldüğü kaydedildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bedelli askerlik yerleri açıklandı

MSB uzun süredir beklenen listeyi açıkladı, e-Devlet çöktü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diego Simeone'den Galatasaray'ın son anlarda yakaladığı pozisyonla ilgili itiraf

Diego Simeone: Galatasaray son pozisyonda...
Mourinho'dan gece yarısı bomba Rafa Silva açıklması

Mourinho'dan gece yarısı bomba Rafa Silva açıklması
Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı

Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı
İran, ilk kıtalararası balistik füze denemesini gerçekleştirdi

İlk kez denediler, Washington'a kadar ulaşabiliyor
Diego Simeone'den Galatasaray'ın son anlarda yakaladığı pozisyonla ilgili itiraf

Diego Simeone: Galatasaray son pozisyonda...
Gözaltına alınan fenomen Bilal Hancı'dan uyuşturucu itirafı

Gözaltına alınan fenomen Bilal Hancı'dan uyuşturucu itirafı
Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı

Şeyma Subaşı'dan çok konuşulacak hamle