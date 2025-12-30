Gine'de cumhurbaşkanı seçimini Doumbouya önde götürüyor

Gine'de 2021'deki askeri darbe sonrası ilk kez düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde, mevcut Cumhurbaşkanı ve darbenin arkasındaki isim Mamady Doumbouya yarışı önde götürüyor.

Genel Seçimler Müdürlüğü Başkanı Djenabou Toure, ulusal televizyonda okuduğu bildiride, kesin olmayan ilk sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Doumbouya'nın birçok ilde oyların yüzde 80'inden fazlasını aldığını duyurdu.

Yaklaşık 6,7 milyon kayıtlı seçmenin olduğu ülkede seçime katılım oranı da ilk sonuçlara göre yüzde 85 olarak açıklandı.

Kesin sonuçların birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

Doumbouya'nın adaylığı tartışma yarattı

Gine'de 2021'deki askeri darbeden sonra düzenlenen ilk cumhurbaşkanı seçiminde 2021'deki darbeyi yapan mevcut Cumhurbaşkanı Doumbouya'nın da aday olması birçok tartışmaya yol açtı.

Muhalefet, Doumbouya'nın adaylığı yüzünden seçimin adil ve demokratik bir ortamda yapılmayacağını belirtirken Doumbouya'nın zafer ilan edeceğine kesin gözüyle bakıyor.

Toplamda 9 ismin yarıştığı seçimde adaylar arasında devrik lider Alpha Conde hükümetinde bakanlık yapan Makale Camara ve Abdoulaye Balde de bulunuyor.

Sürgündeki eski Başbakan Cellou Dalein Diallo, eski Başbakan Lansana Kouyate ve eski bakan Ousmane Kaba'nın adaylıklarının ise çeşitli gerekçelerle kabul edilmemesi de çeşitli eleştirilere yol açmıştı.

Doumbouya, kendisinin de aday olduğu seçimlerde ülkedeki önemli siyasi isimleri seçimde saf dışı bırakmakla suçlanmıştı.

Gine'deki darbe

O dönem Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Yarbay Doumbouya, 5 Eylül 2021'de yönetime el koyarak Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi devirmişti.

Doumbouya, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) talebi üzerine 24 aylık bir geçiş süreci sözü vermiş ancak bu takvime uymamıştı.

Ocak 2024'te general rütbesine terfi ettirilen Doumbouya, 2024 sonunda yönetimi sivil liderlere devretme sözü vermişti.