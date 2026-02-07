Haberler

72 bin 416 gıda denetiminde 1815 işletmeye idari yaptırım uygulandı

72 bin 416 gıda denetiminde 1815 işletmeye idari yaptırım uygulandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ocak ayında yapılan gıda denetimlerinde 1815 işletmeye idari yaptırım uygulandığını ve toplamda 139 milyon TL ceza kesildiğini açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ocak ayında yapılan 72 bin 416 gıda denetiminde 1815 işletmeye idari yaptırım uygulandığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1-31 Ocak tarihleri arasında yurt genelinde toplam 72 bin 416 gıda denetimi gerçekleştirdik. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen; 1815 işletmeye idari yaptırım, 139 milyon 684 bin 713 TL idari para cezası uygularken, 24 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimlerini sağlamak için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. İşini hakkıyla yaparak vatandaşlarımızın sağlığını koruyan, güvenilir gıdaya erişimlerini temin eden esnaf, işletme ve firmalara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

