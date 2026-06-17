Haberler

GİBTÜ'de Yapay Zeka ve Bilişim alanında 3 yeni program açılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 2026-2027 akademik yılında yapay zeka, robotik ve bilişim güvenliği alanlarında üç yeni lisans ve ön lisans programı açacak. Üniversite, bölgenin teknoloji odaklı dönüşümüne katkı sağlamayı hedefliyor.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), 2026-2027 akademik yılı itibarıyla yapay zeka, robotik ve bilişim güvenliği alanlarında 3 yeni programı öğrencilerin hizmetine sunacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Lisans Programı ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Robotik ve Yapay Zeka ile Bilişim Güvenliği Teknolojisi ön lisans programları açılacak.

Yeni programlarla üniversitenin mühendislik ve teknik eğitim kapasitesinin güçlendirilmesi, bölgenin teknoloji odaklı dönüşümüne katkı sağlayacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, yapay zeka ve dijital teknolojilerin geleceğin en stratejik alanları arasında yer aldığını belirtti.

Demir, GİBTÜ'nün hedefinin yapay zeka, robotik ve bilişim güvenliği alanlarında bilgi üreten, teknoloji geliştiren ve bölgesel kalkınmaya katkı sunan öncü üniversiteler arasında yer almak olduğunu belirterek, Gaziantep'in üretim gücünü ileri teknolojiyle buluşturan güçlü bir eğitim ekosistemi oluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.

Programlarda, proje tabanlı öğrenme, uygulamalı laboratuvar çalışmaları ve sektör iş birliklerinin temel eğitim yaklaşımı olarak benimseneceği, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler

Trump'tan imzaların atılmasına saatler kala İran'a füze tehdidi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Duruşmada hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören

Duruşmada hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar! İşte evlerinden çıkanlar

Baro başkanı alındı, suçlamalar vahim! İşte evlerinden çıkanlar
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu

Sizce bu normal mi? Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
Mardin'de düğünde tabancayla açılan ateşle 1 kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Düğünde açılan ateş canından etmişti! 2 kişi tutuklandı
Fener'in eşleştiği takım Galatasaray'ın eski yıldızının çıktı

Fener'in eşleştiği takım Galatasaray'ın eski yıldızının çıktı
Babacan'dan tavuk şirketlerine kayyum atanmasına sert tepki: Polisiye tedbirlerle enflasyonu düşüremezsiniz

Tavuk şirketlerine kayyum atanması Babacan'ı küplere bindirdi
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak

Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak