GGC Başkanı Bozarslan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı Felat Bozarslan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bozarslan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze : Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını seçen Bozarslan, "Haber" kategorisinde Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi", "Spor" kategorisinde ise Cem Genco'nun "Çamur rugbisi" fotoğrafını tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana" fotoğrafını oylayan Bozarslan, "Günlük Hayat" kategorisinde seçimini Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyif yerinde" karesinden yana yaptı.

Bozarslan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerini tebrik ederek, Anadolu Ajansının fotoğraf alanında dünyanın her yerinde kendini ispatlayan ve çok başarılı işler yapan bir kurum olduğunu söyledi.

Gazze konusunda ayrı bir kategorinin açılmasından dolayı da çok duygulandığını ifade eden Bozarslan, şunları kaydetti:

"Gazze'deki trajedinin ve soykırımın dünyaya duyurulmasında Anadolu Ajansı ciddi bir emek ve performans sarf etti. Oradaki soykırımı hem kendi ülkemizde hem de dünyaya duyurulmasında çok büyük emekleri oldu. Emeği geçenleri kutluyorum. Umarım en iyi kareler seçilir ve geleneksel hale gelen bu yarışma devam eder."

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat saat 17.00'ye kadar devam edecek.