Gezköy Mahallesi Muhtarını Seçiyor

Erzurum'un Aziziye ilçesinin yeni mahallesi Gezköy'ün sakinleri, muhtarı belirlemek için sandık başına gidecek.

Aziziye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye meclisi kararıyla Ilıca, Saltuklu ve Selçuklu'dan sonra Gezköy, kırsaldakiler dışında ilçe merkezinin 4'üncü mahallesi ilan edildi.

Mahalle sakinleri, 3 Mart'ta muhtarlık seçimi için sandık başına gidecek.

Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Gezköy'ün kentin en eski yerleşim birimlerinden biri olduğunu hatırlatarak, "Şehrimizde uzun yıllar öncesine dayanan bir geçmişi bulunan Gezköy, mart ayında yapılacak muhtarlık seçimleriyle artık tamamen resmi statü kazanmış olacak. Böylece sürekli büyüyen ve gelişen Aziziye'mizde hem yeni bir merkez mahalle ihdas edilmiş hem de Gezköy adı yaşatılmış olacak." ifadelerini kullandı.