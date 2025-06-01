Gezi Parkı Olaylarının Yıl Dönümünde Taksim'de İzinsiz Eylem

Gezi Parkı Olaylarının Yıl Dönümünde Taksim'de İzinsiz Eylem
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Beyoğlu'nda Gezi Parkı olaylarının 12'nci yılı dolayısıyla yapılan izinsiz eylemde polis bazı kişileri gözaltına aldı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkışlar engellendi.

Beyoğlu'nda Gezi Parkı olaylarının yıl dönümünde eylem düzenlemek isteyen grup, Taksim'de sokak aralarında toplandı. İzinsiz gösteri üzerine polis, bazı kişileri gözaltına aldı.

Gezi Parkı olaylarının 12'nci yıl dönümü dolayısıyla Taksim'de eylem düzenlemek isteyen grup sokak aralarında toplandı. Güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkışlara izin verilmedi. Eylemcilerin büyük bölümü, Mis Sokak'ta yaptıkları basın açıklamasının ardından dağıldı.

Ancak grup içinden bazı kişiler, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı davrandığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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