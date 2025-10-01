Haberler

Gezi Parkı Olaylarının Planlayıcısı Ayşe Barım Tahliye Edildi

Gezi Parkı Olaylarının Planlayıcısı Ayşe Barım Tahliye Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taksim Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım, mahkeme tarafından tahliye edildi. Barım'a yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi verildi.

TAKSİM'deki Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla yargılandığı mahkemede bugün tahliyesine karar verilen menajer Ayşe Barım, cezaevinden çıktı.

Taksim'deki Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla menajer Ayşe Barım'ın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle yargılandığı davanın 2'nci duruşması görüldü. Barım hakkında 'Yurt dışı çıkış yasağı' ve 'Ev hapsi' şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi. Kararın cezaevine bildirilmesinin ardından resmi işlemleri tamamlanan Ayşe Barım, akşam saatlerinde tahliye edildi. Cezaevinden çıktıktan sonra ailesi ile görüşen Barım, daha sonra kendisini karşılamaya gelen araç ile evine gitti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail ordusu, Sumud Filosu'na saldırıya başladı! Gözaltına alınan aktivistler var

Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi başladı! Gözaltına alınıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Sekmen müjdeyi verdi: Dev şampiyona yeniden Türkiye'de düzenlenecek

Belediye Başkanı müjdeyi verdi: Dev şampiyona yeniden Türkiye'de
Gedson Fernandes durdurulamıyor! Takımına 90+3'te 3 puanı getirdi

Süper Lig devinden ayrıldı, yeniden doğdu! 90+3'te 3 puanı aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.