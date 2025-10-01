Gezi Parkı Olaylarının Planlayıcısı Ayşe Barım Tahliye Edildi

TAKSİM'deki Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla yargılandığı mahkemede bugün tahliyesine karar verilen menajer Ayşe Barım, cezaevinden çıktı.

Taksim'deki Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla menajer Ayşe Barım'ın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle yargılandığı davanın 2'nci duruşması görüldü. Barım hakkında 'Yurt dışı çıkış yasağı' ve 'Ev hapsi' şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi. Kararın cezaevine bildirilmesinin ardından resmi işlemleri tamamlanan Ayşe Barım, akşam saatlerinde tahliye edildi. Cezaevinden çıktıktan sonra ailesi ile görüşen Barım, daha sonra kendisini karşılamaya gelen araç ile evine gitti.