Gezi Parkı Eylemlerinin 12. Yıl Dönümünde Taksim'de Ulaşım Kısıtlamaları
Gezi Parkı eylemlerinin 12. yıl dönümünde Taksim'de, İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda bazı metro ve füniküler hatları kapatıldı. Saat 15.00'ten itibaren Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu ve Taksim-Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapatıldı.
(İSTANBUL) Gezi Parkı eylemlerinin 12. yıl dönümü nedeniyle akşam basın açıklaması yapılması beklenen Taksim'de, toplu ulaşımda bazı kısıtlamalara gidildi. Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 15.00'ten itibaren Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve Taksim- Kabataş Füniküler hattının işletmeye kapatılacağını duyurdu.
Konuya ilişkin Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:
"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir"