Gezi Parkı Eylemleri'nin 12. Yıl Dönümünde Tuncer Bakırhan'dan Açıklama

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Gezi'nin 12'nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Gezi, bu toprakların dört bir yanından yükselen özgürlük ve adalet talebiydi. Farklı kimliklerin, inançların, yaşam tarzlarının bir arada kardeşçe durabileceğinin en somut ifadesiydi" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Gezi Parkı Eylemlerinin 12'nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Gezi Direnişi'nin yıldönümünde bir kez daha barıştan, adaletten, demokratik toplumdan yanayız" diyen Bakırhan, şunları kaydetti:

"Gezi, bu toprakların dört bir yanından yükselen özgürlük ve adalet talebiydi. Farklı kimliklerin, inançların, yaşam tarzlarının bir arada kardeşçe durabileceğinin en somut ifadesiydi. Halkların iradesini esas alan gerçek bir demokrasi için, barışın diliyle çatışmasız bir geleceğe yürümek için, toplumsal barışı ve demokratik bir yaşamı savunmaya devam edeceğiz."