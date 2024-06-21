Üye Girişi
Haberler

Gezi Parkı davası tutuklusunun ailesi ziyarette bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gezi Parkı davası tutuklusu Tayfun Kahraman'ı eşi ve kızı, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti. Aile, masumiyeti belgelenmiş olan Kahraman'ın tutuklu kalmasına tepki gösterdi.

(İSTANBUL) - Gezi Parkı davası tutuklusu, şehir plancısı Tayfun Kahraman'ı eşi Meriç Demir ve kızı Vera Kahraman, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti. Meriç Demir Kahraman, ziyareti sonrasında, "Ailece ancak bugün bayramlaşabildik. Tayfun Kahraman aleyhinde tek bir delil olmadan, aksine masumiyeti hukuken belgelenmiş olmasına rağmen hala içeride. Peki, bu zulüm niye" açıklamasını yaptı.

Meriç Demir Kahraman, kızı Vera ile birlikte Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ndeki Gezi Parkı davası tutuklusu eşi Tayfun Kahraman'ı bu sabah ziyaret etti. Meriç Demir Kahraman, ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kahraman, şunları kaydetti:

"21 Haziran 2024, Silivri, 37. açık görüş: Tayfun'dan herkese çok selam! 26 ayı bulan tutsaklığında 113. kez Tayfun'u 1 saat görmek için Vera ile Silivri'deyiz. Ailece ancak bugün bayramlaşabildik. Tayfun Kahraman aleyhinde tek bir delil olmadan, aksine masumiyeti hukuken belgelenmiş olmasına rağmen hala içeride. Peki, bu zulüm niye? Bu ülkenin namuslu vatandaşları olarak ailemize, babasına en çok ihtiyacı olan dönemde kızımıza reva görülen bu eziyet niye? Görmez misiniz, işitmez misiniz, düşünmez misiniz? Bu zulmün hesabını kimse sormasa Allah sormaz mı? Yeter! Başvurumuzu değerlendirmenizi bekliyoruz! 26 aydır adalet bekliyoruz."

Fotoğraf: Arşiv

Kaynak: ANKA / Güncel

Tayfun Kahraman Marmara Cezaevi Hukuk Politika Güncel Haberler

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

 Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

 Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

 İstanbul'da ne kadar yabancı yaşıyor? İmamoğlu'nun verdiği rakam ile Göç İdaresi'nin açıkladığı rakam arasında uçurum var

İstanbul'da ne kadar yabancı yaşıyor? İmamoğlu'nun verdiği rakam ile Göç İdaresi'nin açıkladığı rakam arasında uçurum var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title