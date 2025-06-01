Gezi Direnişi'nin 12. Yılında 94 Öğrenci Gözaltına Alındı

Gezi Direnişi'nin 12. Yılında 94 Öğrenci Gözaltına Alındı
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Gezi Direnişi'nin 12. yıl dönümü anmasında gözaltına alınan 94 üniversite öğrencisinden 82'si serbest bırakıldı. 12 kişi adli mercilere sevk edilirken, 2'si tutuklandı.

(İSTANBUL) - Gezi Direnişi'nin 12. yıl dönümü dolayısıyla yapılan anmada gözaltına alınan 94 üniversite öğrencisinden 82'si serbest bırakıldı.  Gözaltına alınan 12 kişiden 2'si tutuklama, 10'u ise adli kontrol şartıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Taksim Dayanışması'nın "Karanlık gider, Gezi kalır" diyerek yaptığı çağrı üzerine olağanüstü ablukaya rağmen Süslü Saksı Sokak ile Mis Sokak kesişiminde dün yapılan anmanın ardından Taksim'e yürümek isteyen gençlik örgütlerine yapılan polis müdahaledesinde 94 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 82'si gece serbest bırakılırken, 12'si Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınanlardan 2 kişi için tutuklama, 10 kişi için ise adli kontrol şartı talep edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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