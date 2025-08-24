Gezen Sinema Tırı Hakkari'de Çocuklarla Buluştu

Gezen Sinema Tırı Hakkari'de Çocuklarla Buluştu
Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği 'Bir Anadolu Şenliği' etkinlikleri kapsamında Hakkari'ye gelen Gezen Sinema Tırı, çocuklara ücretsiz sinema deneyimi sundu. 'Rafadan Tayfa' filmini izleyen çocuklar, etkinlikte patlamış mısır da ikram edildi.

"Bir Anadolu Şenliği"nin ilk durağı olan Hakkari'ye gelen Gezen Sinema Tırı, çocukları sinemayla buluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Hakkari'de "Bir Anadolu Şenliği" etkinlikleri devam ediyor.

Bu kapsamda başta çocuklar olmak üzere herkesi ücretsiz sinemayla buluşturmayı amaçlayan Gezen Sinema Tırı Hakkari'ye geldi.

Medrese Mahallesi'nde kurulan tırda çocuklar, "Rafadan Tayfa" filmini izleyerek gönüllerince eğlendi.

Etkinlikte görevli personel tarafından çocuklara patlamış mısır ikram edildi.

Gezen Sinema Tırı, hafta boyunca kentin farklı mahallelerine giderek çocuklara sinema keyfi yaşatmaya devam edecek.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
