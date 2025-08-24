Gezen Sinema Tırı Hakkari'de Çocuklarla Buluştu

"Bir Anadolu Şenliği"nin ilk durağı olan Hakkari'ye gelen Gezen Sinema Tırı, çocukları sinemayla buluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Hakkari'de "Bir Anadolu Şenliği" etkinlikleri devam ediyor.

Bu kapsamda başta çocuklar olmak üzere herkesi ücretsiz sinemayla buluşturmayı amaçlayan Gezen Sinema Tırı Hakkari'ye geldi.

Medrese Mahallesi'nde kurulan tırda çocuklar, "Rafadan Tayfa" filmini izleyerek gönüllerince eğlendi.

Etkinlikte görevli personel tarafından çocuklara patlamış mısır ikram edildi.

Gezen Sinema Tırı, hafta boyunca kentin farklı mahallelerine giderek çocuklara sinema keyfi yaşatmaya devam edecek.