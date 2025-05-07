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Geyve'de Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu

Geyve'de Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde, kötü koku nedeniyle kontrol edilen bir odada 65 yaşındaki Selami Kara'nın 10 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı odada ölü bulundu.

Şenol Kamış Meydanı mevkisinde iş yerlerinin bulunduğu binadan kötü koku gelmesi üzerine çevredeki esnaf binayı kontrol etti.

Binanın üçüncü katına çıkan esnaf, buradaki bir odada yalnız yaşayan Selami Kara'yı (65) hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kara'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Geyve Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerince yapılan ön incelemelerde Kara'nın 10 gün önce öldüğü değerlendirildi.

Kara'nın cenazesi Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel
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