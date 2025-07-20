Geyve'de Orman Yangını Söndürülmeye Çalışılıyor

Geyve'de Orman Yangını Söndürülmeye Çalışılıyor
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde Bozören ve Kozan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, vatandaşların da desteğiyle yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Bozören ve Kozan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, vatandaşların da desteğiyle yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel
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