Geyve'de Orman Yangını Söndürülmeye Çalışılıyor

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Bozören ve Kozan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, vatandaşların da desteğiyle yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.