Geyve'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Geyve'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Sakarya'nın Geyve ilçesinde bağlarbaşı mahallesinde çıkan orman yangını itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel
