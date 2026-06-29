Sakarya'da kaçak kazı operasyonunda 806 tarihi obje ele geçirildi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kaçak kazı yapanlara yönelik operasyonda 806 tarihi obje ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Geyve ilçesi İnciksuyu Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, bir şüphelinin adresine "Anadolu Mirası" adı verilen operasyon düzenledi.

Zanlının ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 584 sikke, 177 değerli taş ve 45 obje olmak üzere 806 parça ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.