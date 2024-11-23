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Geyve'de Evde Yangın: Engelli Kişi Dumandan Etkilendi

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen engelli vatandaş tedavi altına alındı. Yangın, elektrik kontağından kaynaklandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen engelli kişi, tedavi altına alındı.

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi 993. Sokak'ta Ahmet V'ye ait evde elektrik kontağından yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan ve engelli olduğu öğrenilen Salih V. yoğun dumandan etkilenerek yan odaya geçmeye çalıştı.

Duruma müdahale eden komşular, Salih V'yi dışarı çıkardı.

Dumandan etkilenen Salih V. 112 Acil Sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel
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