Geyve'de ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı, yaralı yayanın hayati tehlikesi var

Geyve'de ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı, yaralı yayanın hayati tehlikesi varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde ehliyetsiz sürücünün idaresindeki kamyonet, Camikebir Mahallesi Belediye Sokak'taki kavşakta 79 yaşındaki yayaya çarptı. Yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi ve sürücü gözaltına alındı.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde yayaya çarpan ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı.
Camikebir Mahallesi Belediye Sokak'taki kavşakta A.P. (17) idaresindeki kamyonet, yaya Y.G'ye (79) çarptı.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ehliyetsiz sürücü polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA