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Geyve'de Devrilen Traktör Sürücüsünü Yaraladı

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir traktör devrildi ve sürücüsü Rafet C., traktörün altında kaldı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve Rafet C. hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

Belpınar Mahallesi'nde Rafet C. yönetimindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sürücü devrilen traktörün altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kurtarılan Rafet C, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel
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