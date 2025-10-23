Geyik Sürüsü Orman Yoluna İndi
Bolu'nun Göynük ilçesinde bir araç sürücüsü, ormandan inen geyik sürüsünü cep telefonuyla görüntüledi. Geyikler, sürücüye doğru koşarak ormana geri döndü.
BOLU'nun Göynük ilçesinde orman yoluna inen geyik sürüsü, bölgeden geçen sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Göynük ilçesi Bozcaarmut köyü mevkisinde aracıyla seyreden kişi, ormandan inen geyik sürüsüyle karşılaştı. Sürücü, geyikleri cep telefonuyla görüntüledi. Aracın önünde koşan geyikler tekrar ormana giderek gözden kayboldu.
HABER: Zübeyde ÖZMEN/GÖYNÜK(Bolu),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel