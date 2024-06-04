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Geyik su kanalında mahsur kaldı, kurtarıldı

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Bolu'nun Seben ilçesinde su kanalına girip mahsur kalan bir geyik, ekipler tarafından kurtarıldı. Geyik, veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yaşam alanına geri bırakılacak.

BOLU'nun Seben ilçesinde su kanalına girip, mahsur kalan geyik, ekipler tarafından kurtarıldı.

Seben ilçesine bağlı Hoçaş köyünde bulunan Cevizli Dere Hidroelektrik Santrali (HES) kanalına su içmek için giren geyik, mahsur kaldı. Su kanalında koşan geyiği gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Su kanalı boyunca arama yapan ekipler, geyiği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasının ardından kanaldan kurtarılan geyiğin veteriner hekim tarafından sağlık kontrolü yapıldı. Bir süre gözetim altında tutulacak olan geyik, daha sonra yaşam alanına geri bırakılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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