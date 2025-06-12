Getir ve BiTaksi'ye Saldırı: Kişisel Veriler Tehlikede
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Getir ve BiTaksi uygulamalarının sistemine izinsiz erişim sağlandığı ve kullanıcı verilerinin ele geçirildiği iddiasıyla soruşturma başlattı.
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, Getir ve BiTaksi'nin sistemine izinsiz erişim sağlandığı ve çok sayıda kullanıcıya ait kişisel verilerin ele geçirildiği iddiasıyla soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, Getir ve BiTaksi'nin sistemine izinsiz erişim sağlandığı ve çok sayıda kullanıcıya ait kişisel verilerin ele geçirildiği iddiasıyla soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel