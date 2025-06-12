Getir ve BiTaksi'ye Saldırı: Kişisel Veriler Tehlikede

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, Getir ve BiTaksi'nin sistemine izinsiz erişim sağlandığı ve çok sayıda kullanıcıya ait kişisel verilerin ele geçirildiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, Getir ve BiTaksi'nin sistemine izinsiz erişim sağlandığı ve çok sayıda kullanıcıya ait kişisel verilerin ele geçirildiği iddiasıyla soruşturma başlattı.