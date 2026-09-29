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GESTAŞ, Kabatepe-Gökçeada hattında yarın bazı feribot seferlerini iptal etti

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GESTAŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Açıklamaya göre yarın Kabatepe'den 12.00 ve 16.00, Gökçeada'dan 10.00 ve 14.00 seferleri yapılacak, tarifedeki diğer tüm seferler iptal edilecek.

Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 12.00 ve 16.00, Gökçeada'dan saat 10.00 ve 14.00 seferlerinin gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, tarifede bulunan planlı diğer tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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