Gerze'ye Yeni Emniyet Müdürü Atandı

Sinop'un Gerze ilçesine atanan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Burak Hayrettin Doğansoy, görevine başladı.

Erkan Sevindik'in Sinop İl Emniyet Müdür Yardımcısı olmasının ardından yerine Doğansoy atandı.

Doğansoy, Gerze'de göreve başlamış olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bizim için asıl olan, vatandaşımızın huzur içinde yaşamasını sağlamak, adalete ve güvene olan inancını pekiştirmektir." dedi.

Gerze'nin tarihi, kültürü ve insanıyla Karadeniz'in en güzide ilçelerinden biri olduğunu belirten Doğansoy, "Bizler de ekip arkadaşlarımızla birlikte Gerze'nin bu güzelliğine yakışır bir güvenlik anlayışı sergileyeceğiz. Kapımız her zaman vatandaşımıza açık olacak, halkımızla iç içe, şeffaf ve etkin bir hizmet anlayışını esas alacağız. Bu vesileyle, ilçemizde bugüne kadar görev yapan kıymetli meslektaşım Erkan Sevindik'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Aziz milletimizin bize emanet ettiği üniformanın gereğini, vatanımıza ve bayrağımıza sadakatle yerine getireceğiz. Gerze için güvenli yarınları hep birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu.

Ankara doğumlu Doğansoy'un, evli ve 2 çocuk babası olduğu, daha önce Macaristan Türkiye Büyükelçiliğinde güvenlik ataşesi, Rize Ardeşen İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı, Eskişehir Günyüzü İlçe Emniyet Amirliği, Muş İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde de görev yaptığı öğrenildi.

"Serzeniş" adlı şiir ve deneme kitabı ile "Korumanın Algoritması" adlı ders kitabı olan Doğansoy'un udi ve neyzen olduğu belirtildi.