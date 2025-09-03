Haberler

Gerze İlçe Müftüsü, Mevlid-i Nebi Haftası Nedeniyle Kaymakamı Ziyaret Etti

Güncelleme:
Gerze İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Kaymakam Yıldız Büyüker'i makamında ziyaret etti. Ziyarette haftanın önemi ve etkinlikler hakkında bilgi verildi.

Gerze İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş ve beraberindeki heyet, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Kaymakam Yıldız Büyüker'i makamında ziyaret etti.

Müftü Aktaş, ziyarette haftanın önemi ve gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında Kaymakam Büyüker'e bilgi verdi.

Kaymakam Büyüker, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Aktaş ve beraberindekilere teşekkür etti, tüm vatandaşların Mevlid-i Nebi Haftası'nı tebrik etti.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel
