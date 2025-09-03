Gerze İlçe Müftüsü, Mevlid-i Nebi Haftası Nedeniyle Kaymakamı Ziyaret Etti
Gerze İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Kaymakam Yıldız Büyüker'i makamında ziyaret etti. Ziyarette haftanın önemi ve etkinlikler hakkında bilgi verildi.
Müftü Aktaş, ziyarette haftanın önemi ve gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında Kaymakam Büyüker'e bilgi verdi.
Kaymakam Büyüker, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Aktaş ve beraberindekilere teşekkür etti, tüm vatandaşların Mevlid-i Nebi Haftası'nı tebrik etti.
Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel