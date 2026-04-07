Gerze'de şehit Fethi Kabaş kabri başında anıldı

Sinop'un Gerze ilçesinde 1970 yılında şehit olan Fethi Kabaş, kabri başında anıldı.

Kaymakamlık tarafından gerçekleştirilen programa Kabaş'ın ailesi ve yakınları ile Kaymakam Yıldız Büyüker, Kaymakam Adayı Gizem Çiçek ve diğer ilgililer katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Kaymakam Büyüker, şehitlerin emanetine sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Aziz şehitlerimizin hatırası milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır." dedi.