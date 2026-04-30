Gerze'de öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi

Sinop'un Gerze ilçesinde jandarma ekiplerince öğrencilere yönelik trafik güvenliği eğitimi gerçekleştirildi.

Gerze İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Karlı TOBB İlkokulu'nda düzenlenen programda, öğrencilere temel trafik kuralları uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitimde, "Önce yaya" vurgusu yapılırken, yaya geçitlerinin kullanımı ve trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar örneklerle aktarıldı.

Programa Gerze İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Göl de katılarak öğrencilerle yakından ilgilendi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, kurulan parkurda akülü araçlarla sürüş yaparak öğrendiklerini pekiştirdi.

Jandarma ekipleri gözetiminde gerçekleştirilen uygulamada miniklere güvenli sürüş ve yaya önceliği konularında pratik eğitim verildi.

Göl, çocuklara küçük yaşta trafik bilinci kazandırmanın, ilerleyen yıllarda daha güvenli bir toplumun oluşmasına katkı sağlayacağını ifade etti.