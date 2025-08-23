Gerze'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinliği Düzenlendi

Sinop'un Gerze ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Kent merkezinde düzenlenen etkinlikte Gerze İlçe Emniyet Müdürü Burak Hayrettin Doğansoy, şiddet mağduru kadınların başvurabilecekleri yolları anlattı.

Şiddete maruz kalan kadınların, en yakın polis birimine, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ya da tek tuşla KADES (Kadın Acil Destek) uygulaması üzerinden yardım talebinde bulunabileceğini ifade eden Doğansoy, "Kadına karşı şiddetle mücadelede konusunda devletimiz tüm imkanlarıyla kadınların yanında durmakta." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte ayrıca bağımlılıkla mücadele kapsamında Yeşilay Danışmanlık Merkezi tanıtıldı. Şiddet uygulayan kişiler hakkında alınabilecek yasal tedbirler konusunda da vatandaşlar bilgilendirildi.

Vatandaşlara bilgilendirici broşürlerin dağıtıldığı etkinlikte çocuklara da ikram ve hediyeler verildi.