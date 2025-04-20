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Gerze'de Ahır Yangını Söndürüldü

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Sinop'un Gerze ilçesinde Karlı köyündeki hayvan yemlerinin depolandığı ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik mücadelesiyle söndürüldü. Yangın sonrası ahır kullanılamaz hale geldi.

Sinop'un Gerze ilçesinde bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karlı köyündeki hayvan yemlerinin depolandığı bir ahırda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın sonrası ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel
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