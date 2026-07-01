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Gerze'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

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Sinop'un Gerze ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde yarışmalar yapıldı, dereceye girenlere ödülleri verildi. Programa Kaymakam, Belediye Başkanı ve vatandaşlar katıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Gerze iskelesinde düzenlenen programda çeşitli yarışmalar düzenlendi, dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programa Kaymakam Yıldız Büyüker, Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Velaattin Saatci
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